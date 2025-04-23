ЕК оштрафовала Meta и Apple на €500 млн за нарушения правил

Штраф в 500 млн евро был наложен на компанию Apple и Meta* Еврокомиссией. Об этом пишет РИА Новости в среду.

По данным журналистов, Meta оштрафовали на 200 млн евро за использование персональных данных пользователей соцсетей, а Apple — за то, что не выполнял бесплатное информирование пользователей о приложениях сторонних разработчиков.

Фактически, тем самым были нарушены правила конкуренции, которые установлены в Законе о цифровых рынках Евросоюза. Также стало известно, что такие штрафы были применены Еврокомиссией впервые.

Напомним: ранее стало известно, что на Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных отношений.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России