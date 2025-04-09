Apple потеряла лидерство на фондовом рынке из-за пошлин Трампа

В результате снижения стоимости акций Apple Microsoft обогнала ее по объему рыночной капитализации и заняла лидирующую позицию в мире. Издание CNBC сообщило , что 8 апреля, по завершении торгов в США, капитализация Apple составила $2,59 трлн, в то время как рыночная стоимость Microsoft достигла $2,64 трлн.

На момент закрытия торгов стоимость акций Apple снизилась до 172,42 (-4,98%). Nvidia занимает третье место по капитализации с рыночной стоимостью в $2,35 трлн, потеряв 1,37% (96,3) за день. До начала распродажи на американском фондовом рынке капитализация каждой из этих компаний превышала $3 трлн.

Обвал на мировых финансовых рынках произошел после повышения импортных пошлин Соединенными Штатами. Дональд Трамп, президент США, 2 апреля анонсировал введение пошлин в размере 10–50% для 211 стран и территорий, которые вступили в силу 9 апреля. Для Китая были введены дополнительные пошлины, суммарно составившие 104%.

Наиболее уязвимой к тарифам Трампа оказалась Apple, поскольку она в значительной степени полагается на поставки из Китая, сообщает Bloomberg. На фоне решения американского президента акции производителя iPhone упали на 23%, что стало самым значительным падением для Apple за четыре торговые сессии, начиная с 2000 года.

Ранее сообщалось, что Microsoft отключит Skype и переведет пользователей в Teams.