Арбитражный суд поддержал иск Wildberries к «ВБ девелопмент»

Согласно данным, опубликованным в картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Московской области вынес решение в пользу Wildberries по иску к «ВБ девелопмент», проектной организации, на сумму 712,9 млн руб., передает ТАСС.

Исковое заявление было зарегистрировано 20 февраля, а сумма заявленных требований составляла 712,912 млн руб. Основанием для обращения в суд послужила задолженность компании «ВБ девелопмент» по займу, предоставленному Wildberries.

Обязательства по возврату средств не были выполнены в установленный срок. Согласно информации из ЕГРЮЛ, основателем «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.

В начале апреля арбитражный суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах по иску, наложив арест на денежные средства «ВБ девелопмент» в размере суммы исковых требований.

Ранее сообщалось, что Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ.