Аренда всех типов квартир в Подмосковье пошла вниз в феврале 2026 года

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Рынок аренды жилья в феврале 2026 года продемонстрировал снижение ставок в большинстве российских городов. В столичном регионе цены либо остались на прежнем уровне, либо незначительно сократились, а наиболее заметное падение зафиксировано в ряде северных и региональных центров, сообщили ТАСС в компании «Мир квартир».

В Москве стоимость однокомнатных квартир за месяц не изменилась, тогда как двухкомнатные подешевели на 0,4%, трехкомнатные — на 0,1%. В Московской области снижение затронуло все форматы: минус 1,8% для «однушек», 0,7% для «двушек» и 0,1% для «трешек». В Санкт-Петербурге динамика также оказалась отрицательной — от 0,4% до 1,6% в зависимости от типа жилья.

В целом по 70 исследованным городам однокомнатные квартиры подешевели в 43, двухкомнатные — в 39, трехкомнатные — в 36. Средняя ставка аренды составила 27,6 тыс. рублей за «однушку» (–0,7%) и 34 тыс. рублей за «двушку» (–0,8%). Трехкомнатные квартиры удержались в слабом плюсе — 43,2 тыс. рублей в месяц (+0,5%).

По словам гендиректора компании «Мир квартир» Павла Луценко, снижение объясняется падением реальных доходов арендаторов и сезонным фактором. Конец зимы традиционно считается низким периодом на рынке, поэтому собственники идут на уступки, чтобы сохранить жильцов.

Самое заметное падение цен отмечено в Якутске, Мурманске и Курске. В этих городах снижение по отдельным форматам достигало от 5% до почти 14%.

До этого сообщалось, что СПА и путешествия стали лидерами среди подарков к 8 Марта.