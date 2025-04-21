Арендованные шахты в ДНР и ЛНР вернутся властям республик

Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом „Донские угли“, выступавшие инвесторами в угольные предприятия ДНР и ЛНР, планируют возвратить властям республик девять шахт, которые были взяты в аренду в текущем году, сообщил РБК.

Согласно имеющейся информации, «Донские угли» арендовали семь шахт (в ЛНР), а «Импэкс-Дон» — две (в ДНР). Этот вопрос был рассмотрен в Министерстве энергетики 10 апреля, о чем свидетельствует протокол совещания.

Подлинность документа подтверждена источником, осведомленным о ходе обсуждения. Информацию о факте совещания также подтвердил источник издания в одном из федеральных ведомств.

В протоколе указано, что совещание было созвано после обращений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в Минэнерго. Министерствам угля и энергетики ДНР (в сотрудничестве с «Импэкс-Доном») и топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР (совместно с ТД «Донские угли») предписано подготовить экономическое обоснование для передачи угольных шахт в республиканские ГУП «ГУРШ».

В обосновании должна быть определена «стоимость содержания шахт в процессе реструктуризации до полной ликвидации». Кроме того, соответствующие ведомства и предприниматели должны определить источники финансирования затрат, связанных с передачей шахт.

На совещании также обсуждались вопросы разработки технических проектов по ликвидации горных отводов и источники их финансирования, составление новых бизнес-планов для развития объектов, остающихся в аренде компаний, а также план мероприятий по трудоустройству персонала закрывающихся шахт или их переквалификации.

Ранее сообщалось, что Украина и Америка подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых.