Украинская и американская делегации подписали специальный меморандум к соглашению о совместной добыче полезных ископаемых. Об этом в запрещенной в РФ соцсети сообщила Юлия Свириденко, заместитель главы украинского кабинета министров.

Она утверждает, что Украина своим подписанным документом заметно продвинулась на пути совместного экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.

«Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — указала Свириденко.

Вице-премьер добавила, что соглашение о недрах позволит серьезно модернизировать инфраструктуру по добыче ресурсов, а суммы инвестиций значительно вырастут.

Ранее президент США Трамп публично заявил, что недоволен работой Зеленского. Глава Белого дома отметил, что он не знает, несет ли тот ответственность за начало украинского конфликта, но лично он не в восторге от того, что эта война в целом началась. При этом, по словам американского лидера, изначально было понятно, что Россия гораздо больше, как и ее военная мощь.