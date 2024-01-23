Аргентинские власти подготовили к внедрению около трехсот шоковых реформ

Угроза коллапса аргентинской экономики заставляет ее руководство идти на экстренные меры. Недавно избранный президентом Хавьер Милей подготовил к осуществлению порядка трехсот реформ, которые проходят по разряду «шоковых». Об этом сообщило РИА Новости .

Инфляция за последний год в Аргентине составила порядка 211%, что больше, чем за предыдущие 30 лет. Глава министерства экономики Луис Капуто уверяет, что шоковые реформы помогут стране остаться на плаву. Эксперты же уверены в противоположном. Они считают, что полная либерализация всех рынков только усугубит ситуацию и взвинтит цены.

Девальвация национальной валюты по отношению к доллару не спасет ситуацию. Фактическое введение Аргентины в долларовую зону не решит ни одну из существующих проблем, а только добавит новые. Ситуация в обществе уже накалена, и от взрыва людей удерживает исключительно уверенность, что конгресс заблокирует все такие реформы.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал президента Аргентины Милея нацистом и маккартистом. По его мнению, это следует из речи аргентинца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.