Мадуро назвал президента Аргентины нацистом после его речи в Давосе

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что свежеизбранный глава Аргентины Хавьер Милей придерживается нацистской идеологии, что стало понятно из его речей. Такую точку зрения он высказал на телеканале Venezolana de Televisión.

Хавьер Милей во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что идеи коллективизма и социализма угрожают странам Запада, которые построили свое благосостояние за счет свободного рынка. Только ничем не ограниченный капитализм может покончить с голодом и нищетой, в этом уверен аргентинский президент. Мадуро раскритиковал эти идеи и указал, что гражданам Аргентины должно быть стыдно за руководителя своего государства.

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет!», - очень эмоционально высказался по данному поводу Мадуро.

Ранее Николас Мадуро сделал заявление по поводу будущей судьбы нынешнего украинского президента. По его мнению, Владимира Зеленского в данный момент используют как марионетку, а позже выкинут на помойку за ненадобностью.