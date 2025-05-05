Архангельский траловый флот обязался заморозить цены на рыбу

Архангельский траловый флот согласился зафиксировать оптовые цены на свою продукцию на одном уровне, чтобы помочь правительству сдержать стоимость товаров. Об этом сообщил ТАСС.

Руководство Архангельского тралового флота и Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подписали соглашение о том, что рыбаки зафиксируют на одном уровне цены на свою продукцию.

«Архангельский траловый флот зафиксировал цены на рыбу. Подписали соглашение о присоединении к инициативе по стабилизации оптово-отпускных цен на социально значимые продовольственные товары», — указали журналистам.

Теперь оптово-отпускная цена на треску, а также зубатку холодного копчения останется на одном уровне и не будет повышаться. Федеральная антимонопольная служба высоко оценила такой документ. По мнению его представителей, подобные шаги позволяют повышать доступность ряда продуктов для населения.

Ранее рыболовам в России напомнили о суровом наказании за ловлю рыбы в местах ее нереста. Санкции могут включать штраф до 500 тыс. руб., исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на аналогичный период. Уголовное наказание может быть применено только при ловле рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо если действия рыбака повлекли крупный ущерб.