Аркадий Коростелев ушел с должности президента FESCO

Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев принял решение оставить сою должность, об этом в среду, 7 августа, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Транспортная группа FESCO подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что после завершения всех корпоративных процедур, компания объявит, кто станет ее новым руководителем. Эти сведения опубликуют на официальном сайте FESCO.

Аркадий Коростелев уже попрощался с коллегами. Мужчина назвал четыре года работы в транспортной компании очень продуктивными, заявили журналисты «Ведомостей» со ссылкой на источник.

Экс-президент FESCO ранее работал на руководящей должности в «Лукойле» и нефтехимической компании «Сибур», а также занимал пост вице-президента по коммерции во FESCO.

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