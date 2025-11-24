АСИ призвала бизнес активнее участвовать в инклюзивной повестке

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева выступила с призывом к коммерческому сектору активнее интегрировать инклюзивные практики в свою деятельность. Выступая на всероссийском форуме «Открыто для всех», она подчеркнула, что, в отличие от государственных учреждений, для которых создание доступной среды является законодательной обязанностью, частный бизнес подходит к этому вопросу добровольно, и важно, чтобы компании видели в этом не только социальную миссию, но и практическую ценность для себя (материал есть у ТАСС ).

Чупшева отметила, что инклюзивная повестка способна укреплять корпоративную культуру, повышать капитализацию бренда и лояльность потребителей. Она призвала бизнес рассматривать возможности внедрения универсального дизайна в свои услуги и продукты, целенаправленно развивать сервисы для людей с инвалидностью и расширять их трудоустройство сверх установленных квот.

По словам главы АСИ, уже более двух тысяч компаний взяли на себя публичные обязательства в этой сфере, подписав национальные инклюзивные договоры. Она также указала на важность синергии между бизнесом и профессиональными НКО, которые обладают необходимыми компетенциями в области инклюзии.

Поддержку значимости форума выразила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина. Она отметила, что партнерство между АСИ и Росконгрессом позволяет выводить обсуждение инклюзивной тематики на качественно новый уровень, усиливая ее значимость в общественной повестке.

В практической части мероприятия ряд крупных российских компаний, включая «АвтоВАЗ», «ВымпелКом», Cosmos Hotel Group, «Сибур», «Метрум», Школу ходьбы на протезах и HeadHunter, подписали национальные инклюзивные договоры с АСИ, подтвердив свои намерения по развитию этого направления.

