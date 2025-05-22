Аудиторы Счетной палаты проверили реализацию инфраструктурных проектов в семи регионах РФ

В рамках проверки реализации инфраструктурных проектов, финансируемых за счет кредитов из федерального бюджета, Счетная палата РФ зафиксировала целый ряд серьезных недочетов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что аудиторами был проведен анализ ситуации в семи регионах РФ. Это Владимирская, Воронежская, Омская, Рязанская, Тюменская области, Республика Чувашия и ХМАО. В ходе аудиторской проверки были исследованы расходы, которые осуществлялись из кредитных средств федерального бюджета на инфраструктурные цели в период с 2022 по середину 2024 года.

Отмечается, что выявлены ошибки в формировании сметной документации, необоснованный рост стоимости и задержки в выполнении обязательств со стороны подрядчиков. Кроме того, во всех исследуемых регионах не соблюдался график реализации проектов, а их стоимость была указана неточно.

Ранее Счетная палата выявила проблемы в работе «Почты России».