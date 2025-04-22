Счетная палата выявила проблемы в работе «Почты России»

В ходе аудита «Почты России», осуществленного Счетной палатой, обнаружен широкий спектр недостатков, включая неэффективное руководство, финансовые потери и неспособность организации достичь целей по развитию и расширению доступности почтовых сервисов в масштабах страны. Информация об этом содержится в отчете Счетной палаты, который опубликовали на официальном веб-сайте ведомства.

Анализ охватывал эффективность использования государственных средств, направленных «Почте России» в период с 2020 по 2024 год, а также в первом квартале 2025 года. По результатам проверки аудиторы направили соответствующие обращения в правительственные структуры, Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС).

В обращениях, в частности, отмечается, что начиная с 2020 года и к концу 2024 года долговые обязательства компании увеличились на 70%, достигнув отметки в 128,3 млрд руб. Затраты на обслуживание долга в период с 2021 по 2023 год выросли на 79,7%, составив 10,6 млрд руб.

При этом отсутствуют ограничения на объем заимствований, а соотношение чистого долга к прибыли значительно превышает установленные нормы.

Несмотря на значительные финансовые вливания, не удалось добиться существенного прогресса в модернизации объектов недвижимости, степень износа которых в среднем составляет 70%. Кроме того, около 2 тыс. объектов используются нерационально, то есть эксплуатируются не в полную силу или простаивают.

В качестве примера можно привести Павелецкий прижелезнодорожный почтамт, расположенный практически в центре Москвы, и современный логистический центр «Внуково», загруженность которых не превышает 15%.

Ранее эксперт Шилков заявлял, что стратегия развития «Почты России» до 2030 года уже неактуальна.