Авиаэксперт Гусаров считает, что рост стоимости авиабилетов в России не остановится

По данным Росстата, а прошлом месяце авиабилеты подорожали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам авиаэксперта Романа Гусарова, стоимость авиабилетов в нашей стране продолжит расти, поскольку на сегодняшний день отсутствуют какие-либо предпосылки для их сдерживания или снижения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что проводить сравнительный анализ цен нужно с учетом специфики ценообразования. Так, именно в августе невыкупленных билетов остается очень мало, что делает цену на них достаточно высокой. В таком случае следует дождаться статистики перевозчиков.

По мнению эксперта, в случае рассмотрения себестоимости перевозки в плане подорожания билетов, стоит вспомнить, что в России принят новый закон об увеличении аэронавигационных сборов — на 37% внутри России и на 100% - на международных линиях. Свою роль играет и инфляция. Таким образом, факторы, влияющие на подорожание авиаперевозок, составляют считанные проценты от конечной стоимости билета, тем не менее все вместе они превращаются в весьма ощутимую прибавку к цене.

Он подчеркнул, что хотя в годовом выражении цены на авиабилеты в стране продолжат расти, следует также учесть и межсезонную динамику.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить перелет в конце 2024 года.