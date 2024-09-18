Рост цен на авиабилеты в России не остановится — можно даже не надеяться: сколько будет стоить перелет в конце 2024 года

В августе 2024 года индекс цен на перелеты в экономклассе среди российских авиакомпаний вырос почти на 29,79% к августу прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Стоит ли ждать дальнейшего подорожания авиабилетов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, в августе 2024 года темпы роста цен на авиаперевозки стали максимальными за все лето. В июне рост индекса цен к аналогичному периоду прошлого года составил 24,3%, в июле — 28,3%. По словам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, стоимость перелетов растет в пиковые периоды. Начиная с 20 августа и до 1 сентября авиабилеты становятся дороже.

«Подорожания можно ждать в пиковые даты: 1 января, на каникулах. Но это динамическое ценообразование», — отметил эксперт.

Кандидат экономических наук Александр Абрамов добавил, что подорожание авиаперевозок может замедлиться, но оснований думать, что оно остановится, нет. Это связано с сохранением ограничения масштабирования бизнеса и продолжением соревнования зарплат: чтобы удержать сотрудников, авиакомпаниям приходится повышать их оплату труда.

«Рост цен происходит из-за того, что авиакомпании все-таки имеют недостаточный объем перевозок из-за сокращения международного сегмента. Соответственно, их доходы от масштаба деятельности сократились. Также они несут повышенные расходы на ремонт самолетов. Мне кажется, не на 30%, но все-таки рост цен останется», — считает экономист.

Ранее сообщалось, что с 1 октября туристические визы в Новую Зеландию подорожают на 63%.