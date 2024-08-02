Авиаэксперт Гусаров заявил, что отечественная гражданская авиация смогла выдержать давление антироссийских санкций

По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, несмотря на санкционное давление на Россию, особенно ужесточившееся в последние годы, отечественная гражданская авиация смогла не только остаться на плаву, но и найти пространство для роста. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Гусаров уточнил, что, однако, предсказать дальнейшую судьбу авиаперевозок в нашей стране достаточно трудно, так как весьма многое в данном вопросе зависит от того, какие новые «сюрпризы» для отрасли преподнесут государства Запада.

По мнению эксперта, согласно отчетам за прошлый год многие авиакомпании даже смогли заработать прибыль, а в этом году из-за возросшего спроса авиакомпании РФ стали наращивать объемы перевозок, что свидетельствует о «стабильности провозных емкостей». Таким образом, флот гражданской авиации в России не сократился, и его техническое состояние поддерживается на надлежащем уровне.

Ранее сообщалось, что иностранный самолет с сотнями пассажиров загорелся во время полета и сел в России.