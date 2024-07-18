Иностранный самолет с сотнями пассажиров загорелся во время полета и сел в России

Летевший из Индии в США Boeing запросил срочную посадку на территории России. После получения разрешения судно приземлилось в Красноярске. Об этом сообщает Росавиация.

Сигнал о бедствии на борту был получен российскими службами в 18:30 мск. Оказалось, что на борту Boeing 777 с 243 пассажирами произошло возгорание и задымление. Очаг пламени был в грузовом отсеке.

Командир самолета, получив разрешение на посадку, совершил приземление на ВПП аэропорта Красноярска Емельяново. Российские диспетчеры оказали своевременную навигационную помощь пилотам иностранного судна, помогли сориентироваться и успешно сесть.

Отмечается, что на момент приземления самолет уже не горел. Признаков задымления также не обнаружены. Никто не пострадал.

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