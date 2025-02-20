Авиаконцерн Boeing захотел вернуться на рынок России

Авиакомпания Boeing захотела вернуться на российский рынок и даже начала закулисные переговоры. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Руководство концерна планирует вновь наладить взаимоотношения с российскими авиакомпаниями. Это хотят сделать в два этапа. На первом Boeing разрешит другим организациям продавать свои подержанные самолеты в РФ. Это коснется в первую очередь продавцов и дружественных России стран. На втором этапе с авиаперевозчиков в РФ снимут все ограничения, они смогут покупать воздушные суда напрямую у изготовителей. Отдельное отношение к запчастям для самолетов, запрет на их продажу в Россию снимут сразу же после отмены санкций.

«Лизингодатели уже начали закулисные переговоры с российскими компаниями на предмет того, какие именно самолеты готовы приобрести перевозчики. В приоритете — Boeing 737, который используется в большинстве авиакомпаний РФ», — указал микроблог.

Эксперты утверждают, что работа с РФ напрямую выгодна в первую очередь самому Boeing. Сейчас основной доход на авиазапчасти получают те компании, которые работают с Россией по схеме серого импорта. При его отмене вся прибыль будет доставаться самому производителю.

Ранее концернам Volkswagen, Samsung и Volvo предсказали, что они не смогут вернуться в РФ на прежних условиях. Заводы, принадлежавшие этим фирмам в России, уже выкуплены и не будут возвращены прежним владельцам. Единственным вариантом для возвращения иностранных инвесторов остается строительство новых заводов на условиях, не предполагающих прежние льготы.