Avito подсчитал средний срок поиска новой работы россиянами

Тем россиянам, которые меняют место работы, приходится в среднем тратить по 6-7 месяцев на трудоустройство в новом месте. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные, полученные сервисом «Авито Работа».

По информации, собранной аналитиками, только 15% людей вообще не тратят времени на поиск новой работы. Они тут же после ухода со старой выходят на новую без малейшего перерыва. Еще 9% тех, кто меняет работу, справляются с поисками за две недели. У 8% получается найти новое место на протяжении месяца, а у 5% — в течение двух месяцев. В то же время самой большой группой стали те, кому приходится тратить на поиски по году и более.

Во многом разрыв в сроках объясняется тем, что почти половина, 48% людей, на момент своего увольнения уже знали, куда отправятся в дальнейшем. Они уже либо получили приглашение из сторонней организации, либо дошли до финального собеседования. Только 31% людей берется за поиск работы сразу после увольнения. 17% респондентов решают сделать паузу в своей карьере, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская нашла новую работу. После серии неудач с концертами она вышла на телевидение, где получила место в жюри в телепрограмме «Суперстар». Артистка заменила Наташу Королеву, первый эфир обновленной программы должен выйти уже 8 марта.