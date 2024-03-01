Австралия находится слишком далеко от Украины, чтобы отправлять ей свои ресурсы. Киев может приобрести полезные ископаемые гораздо ближе. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе во время своего выступления на радиостанции 3AW.

Ранее правительство Зеленского попросило Австралию поставить Украине 80 тысяч тонн своего угля, который добывается на этом южном континенте. Австралийцы отклонили этот запрос под предлогом того, что слишком далеко находятся от Украины, чтобы отправлять им подобные грузы.

«Мы находимся далеко. Есть уголь намного ближе к Украине, и его можно использовать вместо того, чтобы везти из Австралии. Такова реальность», - указал Альбанезе.

Он добавил, что среди стран, которые не входят в НАТО, Австралия является одним из крупнейших спонсоров Украины. Она и без того оказывает немалую помощь Киеву.

Ранее появлялись сообщения, что украинские военные отказались от австралийских боевых самолетов под предлогом того, что те являются «настоящим летающим хламом». ВСУ имели возможность получить истребители, но упустили такую возможность.