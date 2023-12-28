Австрия скупила 90% топлива из РФ, несмотря на отказ от газовой зависимости

Центральноевропейская страна была одной из тех, кто выступил против поставок российского газа.

Несмотря на громкие заявления, поддержание антироссийских санкций и попытки отказаться от газа из РФ, Австрия так и не смогла найти альтернативу привычным поставкам. EXXpress сообщает, что только в октябре 2023 года Вена закупилась у России впрок даже не дожидаясь спада цен на топливо.

По информации иностранного издания, речь про 90% от всего импортируемого российского ресурса. При этом цены внутри европейской страны для потребителей, как и ранее, остаются очень высокими.

Отмечается, что свой резерв топлива Австрия решила создать еще летом текущего года. Местная главная компания закупилась у «Газпрома», приобретя в третьем квартале 2023-го в два раза больше газа, чем в 2022 году. Таким образом Республика остается зависимой, несмотря на прогнозы австрийских экспертов.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась крупнейшей экономикой Европы.