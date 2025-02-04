Австрийская компания OMV сообщила о победе в споре с «Газпромом»

Австрийская компания OMV сообщила, что в начале января выиграла судебное разбирательство в Стокгольме по контракту на поставку газа с «Газпром экспортом», получив положительное решение по австрийскому соглашению после успешного исхода дела по немецкому контракту. Об этом говорится в отчете компании по итогам прошлого года.

В результате OMV зачла €48 млн компенсации в счет своих обязательств по договору. Контракт был расторгнут еще в середине декабря 2024 года. 3 января 2025 года Стокгольмская торговая палата признала правоту OMV в арбитраже по австрийскому соглашению, присудив компании компенсацию от «Газпром экспорта».

По сути, OMV частично учла требования к «Газпрому» в €48 млн еще 23 декабря 2024 года до завершения судебного процесса. Арбитраж был инициирован в 2023 году из-за убытков от «непредсказуемых поставок» по контракту в Австрию.

OMV прервала контракт с «Газпромом» в середине декабря 2024 года после прекращения поставок и для взыскания €230 млн, присужденных по арбитражу. В IV квартале 2024 года OMV все же получила около 8 ТВт·ч российского газа, но теперь у компании нет соглашений о поставках из России.

В результате взыскания средств компания отметила положительное влияние на операционные результаты в области газового маркетинга на сумму около €210 млн. За последние три года OMV значительно диверсифицировала свой газовый портфель и увеличила долгосрочные транспортные потоки в Австрию.

Ранее сообщалось, что центральный аппарат компании «Газпром» сократят практически в два раза.