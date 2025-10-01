Автобусные и трамвайные парки в Нижегородской области пополнятся новым транспортом

В конце сентября 2025 года Министерство транспорта Нижегородской области утвердило масштабную программу развития общественного транспорта, рассчитанную вплоть до 2030 года. Общий бюджет амбициозного проекта предварительно оценивается в 12,6 млрд рублей, которые планируется привлечь из внебюджетных источников. Эта программа станет одной из самых значительных инициатив по обновлению транспортной инфраструктуры региона за последние годы. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ключевой задачей программы является комплексное обновление подвижного состава. Основные усилия будут сосредоточены на закупке современных трамваев и автобусов различной вместимости для Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы и Арзамаса. В 2025–2026 годах для областного центра планируется приобрести 98 трамваев большого класса, а с учетом закупленных в 2024 году вагонов общий объем финансирования этого направления составит 6,86 миллиарда рублей. Параллельно будет обновлен и автобусный парк: для Нижнего Новгорода закупят 167 автобусов большого класса почти за 2,5 млрд рублей и 194 автобуса среднего класса более чем за 2 млрд рублей. Значительные инвестиции предусмотрены и для других городов: 735 миллионов рублей направят на автобусы для Сарова, 127,2 млн рублей — для Выксы, а 262,8 млн рублей — для Арзамаса.

Реализация этой программы позволит значительно повысить комфорт и безопасность поездок для пассажиров, а также снизит нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру. Жители региона получат современный транспорт, оснащенный системами кондиционирования и отопления для комфорта в любую погоду. Ожидается, что к 2030 году доля парка общественного транспорта, не превышающего нормативные сроки эксплуатации, вырастет в регионе с 43,9% до 60%. Это не только улучшит качество обслуживания, но и будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Ранее автоэксперт Милославская назвала пути развития общественного транспорта в России.