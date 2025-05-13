Автоэксперт Милославская назвала пути развития общественного транспорта в России

По словам автоэксперта Юлии Милославской, на данный момент система общественного транспорта в нашей стране включает в себя несколько видов транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и маршрутки, однако существующий парк транспортных средств требует обновления, а инфраструктура — модернизации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что в настоящий момент электробусы становятся одним из наиболее перспективных видов наземного транспорта, поскольку имеют особые преимущества: отсутствие вредных выбросов, низкие эксплуатационные расходы, возможность быстрой подзарядки, комфорт для пассажиров и экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

По мнению эксперта, на обновление и расширение возможностей общественного транспорта субъектам РФ необходима финансовая поддержка, получаемая ими через льготные ставки по лизингу, субсидирование части лизинговых платежей, компенсацию ряда затрат на модернизацию инфраструктуры и доступ к современным технологиям и оборудованию.

Она уточнила, что механизмы обновления транспортной системы подразумевают поэтапное обновление подвижного состава, возможность оперативного приобретения новой техники, гибкие условия финансирования, распределение финансовых нагрузок и стимулирование конкуренции между производителями.

Ранее сообщалось, что современные электробусы начали курсировать в Химках.