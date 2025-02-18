«Автодор» увеличил тарифы на проезд по платным участкам дорог

Государственная компания «Автодор» провела традиционное увеличение тарифов и абонементов на проезд по платным участкам дорог. В компании сообщили, что средняя стоимость проезда за 1 км по сети трасс «Автодор» увеличивается в пределах уровня инфляции, передает РБК.

К примеру, для транспортных средств первой категории проезд от Москвы до первого съезда на Казань по трассе М-12 с понедельника по четверг теперь обойдется в 4825 руб., что на 344 руб. больше, чем ранее.

При регулярной поездке с использованием транспондера и самой высокой скидкой по программе лояльности цена снижается на 15% и составит 4101 руб.

Трасса М-12 «Восток» протянулась через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Республики Чувашию и Татарстан. Общая длина платного участка дороги составляет 810 км.

Ранее сообщалось, что «Автодор» отменит штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 от Солнечногорска до Петербурга.