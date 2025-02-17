«Автодор» отменит штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 от Солнечногорска до Петербурга

Государственная компания «Автодор» освобождает автолюбителей от штрафных санкций за превышение времени пребывания на участках трассы М-11 «Нева» от Солнечногорска в Московской области до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

До недавнего времени, чтобы предотвратить мошенничество, водителям назначали максимальные тарифы за проезд, если машина находилась в пути между пунктами отправления и прибытия дольше двух часов, а общая протяженность маршрута составляла менее 50 км.

Сообщается, что государственная компания внедрила автоматизированную систему контроля проезда, чтобы предотвратить случаи мошенничества и защитить законопослушных водителей от необоснованного повышения тарифов на трассе М-11 «Нева».

«Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка», — цитирует агентство информацию регулятора.

Ранее в Союзе пассажиров дали оценку уровню сервиса на платных дорогах страны.