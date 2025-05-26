Автоэксперт Балабас оценил последствия закона о локализации такси

Глава государства подписал закон, устанавливающий требования к локализации легковых автомобилей такси. Так, вносить в реестр такси и допускать к работе будут только автомобили, которые имеют достаточно баллов локализации либо были произведены в рамках специальных инвестконтрактов, заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, закон о локализации такси не вызовет удорожания и устаревания таксопарков. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что замена отработавших автомобилей на новые раз в несколько лет является нормальной для таксистов практикой. Кроме того, правила, вступающие в силу с 1 марта 2026 года, не коснутся машин, допущенных к работе в пассажироперевозках до этой даты, и затронут лишь автомобили новичков, только входящих в профессию, либо следующие машины уже работающих таксистов, к серьезным потрясениям на рынке это не приведет.

По мнению автоэксперта, так как требования по локализации будут применяться только к автомобилям, которые зарегистрированы в реестре такси после вступления закона в силу, таксисты и таксопарки смогут спокойно «откатать» уже имеющиеся автомобили и купить новые с поправкой на нововведения. В целом переход на изделия российского автопрома также ситуацию не ухудшит.

Он отметил, что также нет никаких предпосылок для роста тарифов такси. Частные водители просто сменят автомобиль на российский, когда подойдет срок, а таксопарки станут закупать новые авто отечественной сборки по оптовым каналам либо брать их в лизинг. Более того, среди автомобилей, разрешенных к регистрации в реестрах такси, нет дорогих моделей. Таким образом, указанный закон абсолютно нейтрален.

Ранее в Минпромторге России опровергли данные СМИ о готовом списке «локализованных» машин такси.