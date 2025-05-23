В Минпромторге опровергли данные СМИ о готовом списке «локализованных» машин такси

Министерство промышленности и торговли РФ планирует до конца 2025 года подготовить перечень автомобилей, предназначенных для работы в качестве такси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации такси. Данный законопроект ранее вызвал серьезную дискуссию в общественных кругах, а также породил множество вопросов о работе такси.

По информации Mash, в ближайшем будущем из-за нового закона из такси исчезнут такие популярные марки авто, как Toyota Camry, KIA K5, Hyundai Sonata, Hyundai Solaris и KIA Rio. Основным поставщиком автомобилей теперь станет «АвтоВАЗ».

Как отмечал телеграм-канал, в качестве машины такси смогут использоваться Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

Несмотря на это, в Минпромторге опровергли все сообщения СМИ о готовом перечне автомобилей, которые могут быть допущены к работе в такси.

«Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок — до конца февраля 2026 года)», — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Там также отметили, что для этого документа будет предусмотрена возможность актуализации.

Сам закон о локализации вступит в силу 1 марта 2026 года, но для некоторых регионов сроки будут перенесены. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — только с 1 марта 2030 года.

Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что тарифы на таксомоторные перевозки в России могут вырасти в 2027–2028 годах по причине локализации автопарков.