Автоэксперт Балабас рассказал, что может спасти отечественный авторынок

По словам автоэксперта Евгения Балабаса, компромиссным сценарием развития отечественного авторынка, который в этом году продолжит двигаться в сторону удорожания и рискует столкнуться с падением продаж, может стать появление в стране бюджетных моделей китайского производства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на сегодняшний день концерны из Поднебесной не поставляют в нашу страну свои наиболее дешевые машины, тем не менее в перспективе именно они могут занять нишу более-менее доступного автомобиля для покупателей РФ. И с указанной задачей мог бы справиться «АвтоВАЗ», тем не менее у него попросту дефицит производственных мощностей для удовлетворения всего спроса.

По мнению эксперта, в целом обстановка на отечественном рынке автомобилей, переживающем не самые лучшие годы, многих наводит на опасения об устаревании автопарка и превращении автомобиля из средства передвижения в предмет роскоши. Однако ряд отечественных дилеров отказались от сотрудничества с нераспространенными и не разрекламированными у нас китайскими брендами, а на рынке сформировалась «большая четверка»: это Chery, HAVAL, Geely и Changan.

По словам эксперта, у китайских концернов есть бюджетные авто, сравнимые по качеству с бюджетными же машинами российского производства, однако в РФ их не отгружают. Если же производители на это решатся, то это станет «компромиссным вариантом», при котором на российском рынке останутся доступные, хоть и не идеальные и не самые надежные, автомобили.

Он подчеркнул, что при этом, несмотря на некоторые опасения, проблемы автомобильного рынка в России пока стоят не так уж остро, и он еще далек от крайностей.

Ранее сообщалось, что склады в России оказались переполнены машинами из Китая.