Автоэксперт Хайцеэр оценил идею перехода такси на машины только отечественной сборки

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, полный переход такси на автомобили отечественной сборки невозможен в ближайшей перспективе. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что причина прежде всего в том, что это потребует значительных затрат, а именно огромных инвестиций для всего бизнеса такси, и может оказать негативное влияние на качество автоперевозок.

По мнению автоэксперта, инициатива ограничить такси лишь отечественными автомобилями вызывает сомнения не только в связи с финансовыми трудностями, а также и в связи с техническими ограничениями. Так, автомобили российского производства, вроде продукции АвтоВАЗа, нередко не отвечают требованиям таксомоторных компаний по надежности и долговечности. Многим компаниям использование отечественных автомобилей принесло одни убытки.

Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали рост цен на поездки в такси до 200%.