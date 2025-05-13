Эксперты спрогнозировали рост цен на поездки в такси до 200%

Новый закон, направленный на поддержку российского автопрома, подвергся критике. Некоторые автоэксперты, как пишет URA.RU, прогнозируют рост цен на поездки до 50–100% в регионах и до 150–200% в Москве, а кроме этого — отток водителей и удар по легализации отрасли.

Госдума окончательно приняла закон, обязывающий таксопарки с 1 марта 2026 года использовать только автомобили российского производства с уровнем локализации не менее 3200 баллов или выпущенные по специнвестконтрактам. Власти заявляют, что это поддержит отечественный автопром, но представители отрасли предупреждают о серьёзных последствиях — подорожании услуг, уходе водителей в «тень» и возможном коллапсе легального рынка такси.

По данным экспертов, в России около 2,5 миллиона самозанятых водителей такси работают в «серой зоне» — они платят налоги, но не регистрируют машины официально из-за сложных бюрократических требований. Олег Амосов, глава общественного движения «Форум такси», отмечает, что после ужесточения законодательства в 2023 году число полностью легальных перевозчиков сократилось на 60 тысяч, а новый закон усугубит ситуацию.

Аналитики прогнозируют резкий рост цен на поездки. В регионах тарифы могут увеличиться на 30–50% уже в 2026 году, а к 2027-му — на 80–100%. В Москве и Санкт-Петербурге, где рынок зависит от крупных таксопарков, подорожание окажется еще ощутимее: к концу 2026 года — на 50%, а к 2028-му — до 150–200%. Основная причина — нехватка подходящих автомобилей. Российские Lada Granta, Vesta и «Москвич» не соответствуют требованиям перевозчиков по надежности и комфорту. Например, «Яндекс.Такси» не принимает Granta, а Vesta, по словам экспертов, выходит из строя уже после 200–250 тысяч километров пробега, тогда как такси требуется минимум 600–700 тысяч. К осени 2026 года в Москве может возникнуть дефицит в 15 тысяч машин.

Также указали, что отечественные автомобили не адаптированы для такси. У них малые багажники, слабая подвеска, нет специальных перегородок, а клиенты столицы зачастую отказываются ездить на Lada, предпочитая иномарки.

Закон также направлен на привлечение иностранных автопроизводителей, таких как Chery и Changan, к локализации производства в России. Однако эксперты сомневаются в успехе этой инициативы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о локализации машин такси.