Автоэксперт Иванов пояснил пути переворота дилерами российского авторынка после ухода брендов

Параллельный автоимпорт стал логичным и необходимым ответом на ситуацию, когда с отечественного рынка начали уходить крупные международные автопроизводители, в первую очередь из Европы, Японии и Южной Кореи. Автоэксперт Николай Иванов рассказал, какова специфика параллельного импорта и как устроен указанный сегмент сегодня. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, на данный момент в Россию автомобили поступают через ряд каналов: прямые поставки от зарубежных партнеров, работа с компаниями, осуществляющими ввоз автомобилей на юридическое лицо. Каждый такой автомобиль проходит многоступенчатую проверку: от анализа документооборота и юридической чистоты сделки до оценки корректности таможенных и налоговых платежей.

Эксперт пояснил, что за последние три года удалось выстроить полноценную систему, которая стала неотъемлемой частью бизнес-модели и эффективным инструментом работы на рынке параллельного импорта. Каждый автомобиль проходит индивидуальную многоэтапную проверку. Служба безопасности проводит анализ цепочки договоров, оценивает корректность ценообразования и т.д. Обязательным этапом является проверка юридической чистоты. Все это дает возможность не только минимизировать риски, а также и обеспечивать клиентам надежность.

По его мнению, в текущем году давление на авторынок оказывают макроэкономические факторы, в первую очередь высокая ключевая ставка Центробанка РФ, резко ограничившая возможности автокредитования.

Ранее стало известно о планах китайских автобрендов покинуть Россию.