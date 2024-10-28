Автоэксперт Кадаков рассказал, почему число должников по автокредитам в России станет расти

Для покупателей и продавцов автомобилей наступают непростые времена, поскольку увеличение стоимости утильсбора и повышение ключевой ставки Центробанка РФ привели к росту цен на автомобили и подорожанию автокредитов. По словам автоэксперта Максима Кадакова, в дальнейшем стоимость автомашин продолжат повышаться, и при этом в России станет расти доля необеспеченных автокредитов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что вслед за удорожанием старых автомобилей будут расти в цене подержанные автомобили на вторичном рынке, поскольку по цене они привязаны к новым авто.

По мнению эксперта, ажиотажный рост и на рынке новых автомобилей, и на рынке б/у в этом месяце начал потихоньку прекращаться. Таким образом, ситуация на отечественном авторынке сложилась неоднозначная. Стоимость и автокредитов, и самих автомобилей «где-то уже реально уперлась в потолок» и стала неподъемно высокой, однако следующая индексация утильсбора запланирована на январь следующего года.

Он отметил, что число автокредитов, количество должников по которым увеличивается, на данный момент составляет 1-1,5 % рынка. Однако доля необеспеченных кредитов будет расти.

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