«Яндекс драйв» предложил выкупать взятые в аренду автомобили

Как уточнили в компании, предоставленная возможность является альтернативой для автокредита. При этом потенциальному покупателю не надо платить первоначальный взнос, а обязательный платеж будут списывать каждый месяц в одинаковых объемах. Что касается обслуживания, страховых взносов и ремонта на время аренды автомобиля, то они ложатся на плечи сервиса. При этом автомобиль придется выкупить в течение от одного до четырех лет с момента аренды. В данный временной промежуток предстоит погасить остаток суммы, после чего транспортное средство перейдет в частные руки.

На старте для выкупа в Москве и Петербурге есть 650 автомобилей. Речь, в том числе, о китайских моделях Haval Jolion, Geely Coolray и Honqhi H5. Они были арендованы на несколько месяцев. Уточняется, что решение о выкупе автомобиля не обязательно принимать сразу. У клиента есть несколько месяцев аренды, чтобы понять, подходит ли ему данное транспортное средство. Если «кандидат» не пришелся по душе, можно оплатить исключительно наем.

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