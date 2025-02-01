Автоэксперт Моржаретто назвал причины переполненности авто на складах

По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, неустойчивый курс российской валюты и рост утилизационного сбора привели к тому, что теперь на отечественных складах скопилось свыше 700 тыс. новых машин, которые никто не покупает. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, утилизационный сбор ранее составлял 300 тыс. рублей, а теперь за него придется отдать почти 700 тыс. рублей.

По его мнению, в этом случае существует два варианта, как переломить ситуацию: вдвое зарплату жителей РФ или снизить в три раза ключевую ставку Банка России, сделав ее не 21%, а 7%. В целом к середине весны уже все запасы иссякнут и пойдут новые партии.

Он добавил, что нежелание приобретать автомобиль обусловлено еще одним фактором – в 2024 году наблюдался всплеск покупок автомобилей, поэтому жители нашей страны закупились ими «заранее».

Ранее эксперт Корнев спрогнозировал среднюю стоимость авто до 5 млн руб. в 2025 году.