Автоэксперт Моржаретто оценил вероятность прекращения производства автомобиля «Нива»

Каждый мужчина после 30 мечтает о «Ниве» - этот мем многим попадался на глаза, и оказалось, что это правда. Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, чем же так хорош этот автомобиль. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, по существу «Нива» была первым в мире кроссовером и осталась очень хорошим маленьким внедорожником, у которого практически нет конкурентов в мире. Однако указанный автомобиль не соответствует современным характеристикам: он тесен, не очень хорош на трассе.

Эксперт добавил, что прежде всего хороша «Нива» для любителей охоты, рыбалки и людей, живущих в глубинке. Так, это прекрасное средство передвижения для деревни.

По его мнению, конструкция «Нивы» заложена полвека назад и изменить ее невозможно, единственная замена — новые мощные моторы. Среди современных аналогов «Нивы» можно назвать рамный внедорожник с подключаемым по системе parttime приводом Suzuki Jimny, стоимость которого втрое превышает цену «Нивы».

Ранее он пояснил, почему многие иномарки не вернутся на российский авторынок.