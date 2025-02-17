Автоэксперт пояснил, почему многие иномарки не вернутся на российский авторынок

По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, зарубежные автомобильные бренды в обозримом будущем не вернутся на отечественный рынок, даже если будет заключен договор о прекращении боевых действий на Украине, так как это не приведет к мгновенной отмене санкций против России и возобновлению производства западных и восточноазиатских иномарок на территории нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что автомобильные компании могут изучать возможности для возврата в случае чего, однако это время неизвестно, когда наступит, к тому же санкции отменить сложнее, чем применить, поэтому это все произойдет весьма небыстро.

По мнению эксперта, в плане параллельного импорта рассчитывать на массовые поставки западных и восточноазиатских иномарок по этому каналу тоже не следует, поскольку на фоне многочисленных случаев недоплаты утильсбора и таможенных пошлин параллельный импорт автомобилей сегодня находится под жестким контролем государства.

Ранее глава комитета АЕБ Калицев не исключил возвращение иностранных автобрендов на российский рынок.