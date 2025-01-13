Глава комитета АЕБ Калицев не исключил возвращение иностранных автобрендов на российский рынок

Иностранные автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок в ближайшие годы. При этом коммуникация со многими из них не останавливалась. Об этом сообщил на пресс-конференции глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

«Вообще сейчас ничего исключать нельзя. Ситуация настолько меняется, настолько она может вообще развернуться в совсем другую сторону, что я бы не исключал», — сказал он.

Калицев подчеркнул, что коммуникация со многими зарубежными автобрендами не прекращалась, что внушает определенный оптимизм.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россиян ожидает существенное подорожание автомобилей отечественного и импортного производства. Так средняя стоимость иномарки составит 5 млн руб., а автомобилей китайских брендов — 3 млн руб.