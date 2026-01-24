В 2025 году на российском автомобильном рынке зафиксировано массовое сокращение дилерских центров, представляющих китайские бренды. Согласно данным, каждый четвертый подобный шоурум либо прекратил деятельность, либо сменил вывеску, пишет «Коммерсантъ».

За отчетный период было закрыто 643 салона, что на 40% больше, чем в предыдущем году. При этом открыто только 459 новых точек. Чистое сокращение составило 7%, в результате общее число дилерских центров китайских марок уменьшилось, а их доля в общей структуре российской автодилерской сети снизилась с 67% до 64%.

Основными причинами такой динамики аналитики называют чрезмерно быстрое расширение сетей в предыдущие годы, что привело к образованию значительных складских запасов непроданных автомобилей. Существенное влияние оказала и сохраняющаяся высокая ключевая ставка, которая сдерживает потребительский спрос на кредитные продукты. В сложившихся условиях многие дилеры начали переориентироваться на продажу автомобилей российского производства, в основе которых лежат китайские платформы и технологии, собираемые на местных предприятиях.

Ранее стали известны привычки, которые реально спасают от набора веса.