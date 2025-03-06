Автоэксперт Сажин пояснил, почему многие покупатели авто сегодня занимают выжидательную позицию

В нашей стране автомобильный рынок переживает непростые времена. Покупательская активность упала, склады забиты, а производители вынуждены снижать стоимость, чтобы хоть каким-то образом оживить продажи. Автоэксперт Владимир Сажин назвал причины падения спроса на автомобили. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, многие желающие приобрести автомобили сделали это заранее, до повышения кредитных ставок и утилизационных сборов. К тому же сегодня многие покупатели заняли выжидательную позицию, все надеются на возвращение европейских, японских и корейских брендов. Так, Hyundai уже планирует выкуп своего завода в северной столице, европейские производители тоже ищут способы вернуться.

Эксперт добавил, что конкуренция для марок автомобилей из Поднебесной вскоре значительно увеличится, то есть им придется либо снижать цены, вплоть до демпинга, либо покидать рынок.

По его мнению, при этом даже если европейцы решат вернуться, сделать это быстро не получится, поскольку заводы, которые они оставили за символический один евро, уже перепрофилированы под иное производство. Им, по сути, выкупать за большие деньги или строить с нуля, на что уйдут годы. К тому имеется вопрос относительно кадров, работавших на этих производствах, потому что опытные специалисты, которых бросили при уходе с рынка, маловероятно пожелают вновь работать на тех, кто оставил их без работы и зарплаты.

Ранее в АЕБ заявили, что иностранные автобренды могут вернуться на российский рынок.