Автоэксперт Сажин пояснил, почему не стоит торопиться с покупкой автомобиля весной

Длина пути от принятия решения о покупке автомобиля до непосредственно самой покупки зависит от множества факторов: времени года, экономической ситуации, политической обстановки. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, когда лучше совершать указанные сделки и на что следует обратить внимание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, при покупке автомобиля в кредит переплата будет значительной, а в нашей стране свыше 75% автомобилей приобретаются именно в кредит.

Эксперт добавил, что важно обратить внимание при планировании такой покупки и на время года. Так, без учета политической и экономической ситуации автомобили лучше всего приобретать в зимний сезон, поскольку в этот период спрос на автомобили минимален.

По его мнению, в целом есть смысл подождать, пока ситуация не стабилизируется и кредитные ставки не снизятся.

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