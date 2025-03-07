Эксперт Хайцеэр назвал причины сокращения продаж новых автомобилей в России

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, в нашей стране продажи легковых автомобилей снизились почти на четверть по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что причиной является совокупность факторов, включая и высокую ключевую ставку, поскольку автомобили начального и среднего класса в большинстве случаев покупаются в кредит. Кроме того, в статистику попадают и машины, приобретенные в лизинг для организаций.

По мнению эксперта, для многих россиян автомобиль стал роскошью. Так, момент покупки надолго откладывается, потому как автомобили продаются по новым ценам, а доходы остаются старыми.

Ранее автоэксперт Сажин объяснил, почему многие покупатели авто сегодня занимают выжидательную позицию.