Эксперт Хайцеэр назвал причины сокращения продаж новых автомобилей в России
Эксперт Хайцеэр: в России продажи легковых авто сократились почти на четверть
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По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, в нашей стране продажи легковых автомобилей снизились почти на четверть по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что причиной является совокупность факторов, включая и высокую ключевую ставку, поскольку автомобили начального и среднего класса в большинстве случаев покупаются в кредит. Кроме того, в статистику попадают и машины, приобретенные в лизинг для организаций.
По мнению эксперта, для многих россиян автомобиль стал роскошью. Так, момент покупки надолго откладывается, потому как автомобили продаются по новым ценам, а доходы остаются старыми.
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