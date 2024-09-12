На российско-китайской границе образовались большие пробки перед повышением утильсбора

Перед повышением утильсбора на автомобили в России, который должен вырасти в цене с 1 октября, на границе с Китаем возникли пробки. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, полученные от участников авторынка.

Спикеры отмечают, что возле границы можно увидеть различные виды техники, попадающие под вероятное удорожание. Там есть грузовики, легковушки, полуприцепы, а также дорожная техника. Один из дистрибьюторов заявил о появлении заторов еще в июле, а другой сообщил о недельной задержке товара на границе. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввоза транспортных средства из Китая вырос на 50%.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры начали испытывать трудности при расчетах с китайскими продавцами.