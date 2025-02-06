Автоэксперт Шкуматов назвал причины падения авторынка в России

По словам автоэксперта Петра Шкуматова, спад отечественного авторынка, прогнозируемый на этот год, во многом связан с недоступностью автокредитов, ставки по которым сегодня достигают 40%. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ожидаемое падение рынка не является катастрофой. Недоступность автокредитов и неспособность части жителей нашей страны приобрести новый автомобиль сегодня приводит к накоплению спроса, который впоследствии, когда экономические условия поменяются, может привести к серьезному увеличению продаж.

По мнению автоэксперта, в будущем рост продаж автомобилей может дойти даже до 1,7 млн машин, если не выше. Отложенный спрос также сыграет свою роль.

Ранее экономист Волков назвал причину недоступности автокредитов для россиян в этом году.