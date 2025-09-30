Автоюрист перечислил изменения для авторынка из-за роста стоимости утильсбора

Уже в ноябре может быть введена прогрессивная шкала утильсбора, привязанная к мощности двигателя автомобиля, а также отменен льготный ввоз для физических лиц. Это приведет к тому, что цены на модели мощностью свыше 160 л.с. могут вырасти в среднем на два миллиона рублей. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов подробно разбирает грядущие изменения и их последствия для рынка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, принятие новой методики расчета утильсбора станет серьезной ошибкой, поскольку спровоцирует резкий рост цен абсолютно на все автомобили независимо от их пробега и состояния. Даже действующая льготная кредитная программа не сможет компенсировать подобное подорожание – покупка нового автомобиля станет экономически невыгодной для большинства россиян.

Эксперт прогнозирует, что в такой ситуации люди массово откажутся от приобретения новых машин и перейдут на рынок подержанных автомобилей. Это усугубит и без того сложную ситуацию с устаревшим автопарком страны. Владельцы будут эксплуатировать старые автомобили еще дольше, поскольку они останутся единственной доступной альтернативой на фоне резкого удорожания ввозимых в страну новых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что компании могут освободить от уплаты утильсбора.