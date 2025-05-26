Автоюрист Золотов пояснил, когда закон о локализации машин такси нанесет удар бизнесу

Из-за принятия закона о локализации такси из отрасли может уйти 507 тыс. водителей, то есть более половины всех работающих сегодня таксистов. Автоюрист Дмитрий Золотов рассказал, в какой ситуации закон о локализации автомобилей такси нанесет сильный удар по таксомоторному бизнесу. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, есть легальные таксисты, которые перевозят, приезжают в определенное время и их можно вызвать посредством агрегатора, а также своего рода трансферная сфера, куда в последнее время уходит большая часть таксистов, где они работают с разными маленькими чатами, агрегаторами в виде людей, создавшими вокруг себя несколько машин. Их услугами пользуются те, кому необходим автомобиль премиум-класса, без шашечек, чтобы добраться до места.

Эксперт подчеркнул, что после принятия указанного закона многие водители станут уходить из легального такси в трансферную сферу, однако и к водителям такси сегодня ужесточают требования.

Ранее автоэксперт Балабас также оценил последствия закона о локализации такси.