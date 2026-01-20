Автопродление и мелкий шрифт: эксперты предупредили о скрытых условиях по банковским вкладам

Российские банки нередко привлекают клиентов высокими процентами по вкладам, однако за привлекательными цифрами могут скрываться условия, которые заметно снижают реальную доходность. В беседе с агентством «Прайм» председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова предупредила: часть «выгодных» предложений содержит нюансы, из-за которых вкладчик рискует недополучить доход.

Банки заинтересованы в притоке денег и поэтому используют разные способы сделать вклад визуально привлекательным. Как отмечают специалисты по финансовой грамотности, на практике заявленная доходность не всегда соответствует тому, что клиент получает в итоге.

Одна из распространенных схем — ставка, которая выглядит фиксированной, но на деле действует ограниченное время. Например, высокий процент сохраняется лишь первые месяцы, а затем автоматически снижается до минимального уровня. При досрочном закрытии такого вклада клиент, как правило, теряет уже начисленные проценты.

Еще один прием — начисление повышенной ставки не на всю сумму, а только на так называемый неснижаемый остаток. Остальные деньги приносят символический доход. Похожая ситуация возникает и с капитализацией: вклад с начислением процентов «на проценты» может иметь изначально более низкую ставку, чем кажется в рекламе.

Также банки используют ограничения на пополнение и снятие средств. Формально эти операции разрешены, но любое движение по счету может привести к пересчету процентов по сниженной ставке за весь период.

Отдельное внимание эксперты советуют обращать на автоматическое продление вкладов. Если клиент не забрал деньги вовремя, договор может быть продлен на менее выгодных условиях, иногда с появлением платных услуг, которых раньше не было.

Кроме того, вкладчикам могут навязывать дополнительные продукты — банковские карты, страховки или даже инвестиционные инструменты, часть средств по которым не защищена как классический вклад.

Специалисты подчеркивают: все ключевые условия всегда прописаны в договоре. Устные обещания сотрудников юридической силы не имеют, а изменить подписанные условия без потери дохода практически невозможно.

