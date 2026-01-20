Риелтор заявил, что рынок недвижимости в России замер до 2026 года

По словам риелтора Константина Апрелева, российский рынок недвижимости находится в состоянии глубокого застоя, и ближайшие полтора года не принесут заметного улучшения. Об этом свидетельствуют данные о сделках: если раньше в год продавалось более четырех миллионов квартир, то сейчас — чуть более двух. Фактически активность покупателей упала в два раза, и причина лежит на поверхности — недоступная ипотека. Пока ключевая ставка не опустится ниже 12%, а ипотечная — ниже 16%, рассчитывать на оживление не приходится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ситуация на вторичном рынке сегодня парадоксальна. Лишь каждый пятый покупатель прибегает к ипотеке, и в большинстве этих случаев кредит используется лишь как технический инструмент для облегчения обмена старого жилья на новое. Инвестиционный спрос, который в здоровой экономике составляет значительную долю, практически сошел на нет. Покупатели вернутся лишь тогда, когда доход от аренды и роста стоимости квартиры будет стабильно превышать прибыль от банковского вклада. Не стоит ждать реального движения здесь раньше осени 2026 года, а инвестиционный интерес может проснуться только в конце следующего года.

По мнению риелтора, гораздо тревожнее дела обстоят на первичном рынке, который держится на искусственной поддержке. Более 80% сделок в новостройках обеспечивают либо льготная ипотека, либо рассрочка от застройщика, что говорит об отсутствии живых денег и здорового спроса. Цены на строящееся жилье завышены на 30% по сравнению с готовым, что делает такую покупку заведомо убыточной для инвестора. Эта модель исчерпала себя, и рынок новостроек ждет болезненная коррекция.

Он резюмировал, что до осени 2026 года рынок будет находиться в спячке. Вторичное жилье медленно будет реагировать на снижение ставок, а первичный рынок рискует столкнуться с чередой банкротств застройщиков и срывов сроков сдачи объектов. Рост цен, если и будет, то лишь формальный, не успевающий за инфляцией. Российская недвижимость вступила в длительную фазу переосмысления, где прежние модели роста больше не работают.

Ранее он заявил, что рынок вторички адаптировался к рискам после истории с Долиной.