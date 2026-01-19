Автопролонгация и счета до востребования: как не потерять проценты

Если вкладчик не забирает средства сразу после закрытия вклада, банк может либо перевести их на счет до востребования, либо автоматически продлить договор. Финансовый советник, председатель Комитета по финансовой грамотности МГО ОПОРА РОССИИ Ирина Глушкова рассказала агентству « Прайм », к каким последствиям это может привести.

По ее словам, при переводе денег на счет до востребования доход практически отсутствует. При автопролонгации проценты могут быть ниже, чем по первоначальному договору, и для получения выгодных условий придется расторгнуть новый договор досрочно. В таком случае ставка пересчитывается по ставке до востребования — обычно менее 1% годовых. Например, вклад на 500 тыс. рублей под 10% годовых на один год принес бы около 24,6 тыс. рублей. При досрочном расторжении через шесть месяцев доход составит лишь примерно 2,5 тыс. рублей.

Эксперт также предупредила, что при досрочном закрытии банк может аннулировать уже выплаченные проценты. В этом случае вкладчику вернут только основную сумму минус проценты, пересчитанные по низкой ставке.

Кроме того, досрочное расторжение вклада способно повлиять на долгосрочные финансовые цели. Клиента могут признать ненадежным, из-за чего ему не будут предлагаться выгодные условия, акции или повышение ставки по программе лояльности.

Глушкова отметила, что некоторые договоры вовсе запрещают снимать деньги до окончания срока без уважительных причин. Поэтому важно внимательно изучать условия, задавать вопросы сотрудникам банка и следить за датой закрытия. Деньги можно забирать не в день закрытия, а на следующий — иначе это также считается досрочным расторжением с соответствующими последствиями.

