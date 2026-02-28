Авторынок Германии начал год с падения: минус 7% в январе 2026

Немецкий авторынок начал 2026 год с ощутимого спада: в январе продажи легковых машин рухнули на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил портал autostat.ru.

Всего дилеры реализовали 193 981 автомобиль. Цифры оказались неожиданными на фоне прошлогоднего роста, но в целом укладываются в долгую историю взлетов и падений немецкого автопрома.

Если оглянуться назад, рынок лихорадит уже несколько лет: пандемия 2020 года обрушила продажи на 19%, в 2021 падение продолжилось. Потом были сбои в поставках, закрытые заводы и только в 2023 году небольшая передышка за счёт господдержки.

В 2024 снова минус, а в 2025 немцы продали 2 миллиона 850 тысяч машин. Январские цифры показывают, что стабильности ждать не приходится.

В марочном зачете привычно лидирует Volkswagen, но его доля просела на 17,5%. На второе место неожиданно вырвалась Skoda с ростом продаж больше 12%. Тройку лидеров замкнул Mercedes, который тоже потерял 6,5%. Лучшую динамику показали Fiat и Opel — они прибавили 87% и 27% соответственно. А вот аутсайдерами стали Seat и сам Volkswagen.

Среди моделей, как и прежде, королем остается Volkswagen Golf, хотя его продажи упали на 15%. Второе место у Tiguan, и здесь падение еще серьезнее — почти 37%.

Отдельного внимания заслуживает рынок электромобилей. После провального 2024 года, когда субсидии сократили и продажи просели на 16%, январь 2026 принес неожиданный рост. Электрички прибавили почти 24% и заняли 22% рынка.

Здесь тоже лидирует Volkswagen, хотя его продажи упали на 20%. Зато Skoda с электромобилями рванула вверх почти на 49%. А китайский BYD и вовсе показал фантастический рост больше, чем в 10 раз. Немецкое правительство продолжает подогревать спрос — на стимулирующие программы выделили €3 млрд.

